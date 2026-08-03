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Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 1,5 milyon makaron ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 1,5 milyon makaron ele geçirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Gölbaşı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 593 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron, 2 bin paket kaçak sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün ve sigara paketleme makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Gölbaşı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 593 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron, 2 bin paket kaçak sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün ile sigara paketleme makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde yürütülen kaçakçılık operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ankara, Gölbaşı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 31 Temmuz 2026 tarihinde Sincan ve Keçiören'de, 1 Ağustos 2026 tarihinde ise Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 milyon 593 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, 25 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ile 1 adet sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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