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Ankara'da iş yeri ve otomobillere silahlı saldırıda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Ankara'da geçen perşembe gece bir iş yerine ve önündeki otomobillere silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

ANKARA'da bir iş yerine ve önünde bulunan otomobillere silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Olay, geçen perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için gelen vatandaş, camda ve dükkan önünde bulunan otomobillerde kurşun izleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, boş kovanlar bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ile olayda kullanılan otomobil tespit edildi.

Yapılan operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği, olay sırasında otomobili kullandığı, şüphelileri olay sonrasında sakladığı ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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