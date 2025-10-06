Ankara'da İnşaatta Facia: İki İşçi Hayatını Kaybetti
Mamak ilçesindeki bir inşaatın 12. katındaki yük asansörünün düşmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.
Olayda 12'nci katta çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaşamını yitiren işçilerin amca oğulları Emrah (36) ve Nedim Akbay (19) olduğu belirlendi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
