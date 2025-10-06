Haberler

Ankara'da İnşaatta Facia: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Mamak ilçesindeki bir inşaatın 12. katındaki yük asansörünün düşmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.

Olayda 12'nci katta çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaşamını yitiren işçilerin amca oğulları Emrah (36) ve Nedim Akbay (19) olduğu belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
