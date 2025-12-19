Haberler

Ankara'da marketten içki çalan 3 kişiyi kameralar kaydetti

Ankara'da marketten içki çalan 3 kişiyi kameralar kaydetti
Güncelleme:
Ankara'da bir marketten içki çalan 3 kişi, güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde yakalandı. Şüpheliler mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

ANKARA'da girdikleri marketten içki çaldıkları belirlenen 2'si kadın 3 kişi, kamera kayıtlarından kimlikleri saptanarak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 3'ü de tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir marketten içki çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.A.H., E.S.S. ve İ.S.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. 2'si kadın 3 şüpheli, hırsızlık büro amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

