Ankara'da marketten içki çalan 3 kişiyi kameralar kaydetti

ANKARA'da girdikleri marketten içki çaldıkları belirlenen 2'si kadın 3 kişi, kamera kayıtlarından kimlikleri saptanarak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 3'ü de tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir marketten içki çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.A.H., E.S.S. ve İ.S.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. 2'si kadın 3 şüpheli, hırsızlık büro amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.