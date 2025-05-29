Ankara'da Hobi Bahçeleri Sorunu Masaya Yatırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin,"Halk tabiriyle hobi bahçeleri adını verdik ama maalesef imar kurallarına uymayan bir yapı stoku ile karşılaştık." dedi.

Ankara Valiliğinde düzenlenen "Hobi Bahçeleri" konulu toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenler katıldı.

Burada konuşan Vali Şahin, toplantının Ankara sınırları dahilinde meydana gelen kaçak ve düzensiz yapılaşmayla ilgili olduğunu söyledi.

Şahin, sanayileşme ile şehirleşmenin hızlandığına dikkati çekerek, Türkiye'de hızlı bir şehirleşme yaşandığı ve bu konuda hazırlık yapmaya fırsat olmadığını dile getirdi.

Şehirdeki insanların tekrar tabiatla buluşma isteği ile kentte düzensiz ve imarsız gelişmelerin meydana geldiğini aktaran Şahin, "Halk tabiriyle hobi evleri, hobi bahçeleri adını verdik ama maalesef tüm belediyelerimizin sahaları içerisindeki alanlarımızda, imar kurallarına uymayan bir yapı stoku ile yapı yeriyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, hobi bahçelerinin, beraberinde güvenlik, sosyal ve düzenli yaşama kadar her alanda büyük yükler getirdiğini belirterek, "Bugünkü toplantımız aslında bu konuyu bir daha masaya yatırıp, belediyeler, kamu idareleri ve merkezi idare hiç ayrım yapmadan birlikte nasıl bu sorunun üstesinden geliriz ve bu sorunu insanımızı da rahat ettirecek şekilde 'nasıl çözeriz'in toplantısı olacak." diye konuştu.

Vatandaşların tabiatla buluşmak istediğini, insani bir ihtiyacın karşılanmasını beklediğini anlatan Şahin, burada kendilerine ve belediyelere bu alanı düzenleyerek uygun şekilde altyapıyı hazırlama görevinin düştüğünü söyledi.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Görevlerimizi en etkin, en dikkatli ve en faydalı bir şekilde bir an önce yapmamız gerekiyor. Şimdi siz ruhsatsız bir şey yapıyorsunuz, tarım toprağına yapıyorsunuz, tarımla ilgili mevzuat buna müsaade etmiyor, imar mevzuatı müsaade etmiyor. Devletin bir takım kuralları buna müsaade etmiyor, ama siz onu yapıyorsunuz ve bir de üstüne 'niye su getirmediniz, niye doğal gazımız yok, telefonlarımız burada niye çekmez' gibi bir takım sitem ve tarizlerle karşılaşıyoruz. Bu anlayışı yıkmamız lazım. Yani insanlar hak ettiğini, hak ettiği kadarıyla almalı. Hak ettiğinden fazlasını almak başkasının hakkından almak demektir."