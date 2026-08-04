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Yenimahalle'de Hırdavat Dükkanında Yangın

Yenimahalle'de Hırdavat Dükkanında Yangın
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Ankara Yenimahalle'de bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle bitişik iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında dükkan kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı. Çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir hırdavat dükkanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yenimahalle İvedik OSB Mahallesi 1467'nci Cadde üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede dükkanı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan bolmazken, hırdavat dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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