Ankara'da Hayvanseverler, Ölen Köpek İçin Protesto Düzenledi

Ankara'da Hayvanseverler, Ölen Köpek İçin Protesto Düzenledi
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Ankara'da hayvanseverler, belediye görevlilerinin sokak köpeklerine aşırı doz anestezi uygulayarak bir köpeği öldürdüğü iddiasıyla Çankaya Belediyesi önünde protesto gerçekleştirdi.

ANKARA'da hayvanseverler, belediye görevlileri sokak köpeklerini toplarken, aşırı doz anestezi nedeniyle öldüğünü iddia ettikleri köpeğin cansız bedeni ile Çankaya Belediyesi önünde protestoda bulundu.

Çankaya Belediyesi görevlileri, dün Birlik Mahallesi mevkisinde sokak köpeklerini barınaklara götürmek için çalışma yaptı. Köpeklerin toplanması sırasında görevliler ile hayvanseverler arasında tartışma yaşandı. Hayvanseverler, belediye ekiplerinin köpeklere aşırı doz uyuşturucu uyguladığını iddia ederek, tepki gösterdi. Bu köpeklerden birisi, götürüldüğü veteriner kliniğinde öldü. Hayvanseverler, öle köpeği alıp, Çankaya Belediye Başkanlığı binasının önüne getirerek, duruma tepki gösterdi. Hayvanseverler, 'Uyumuyor, öldürüldü', 'Belediyeleriniz kan kokuyor', 'Katil CHP, iş birlikçi Çankaya' yazılı dövizlerle protestoda bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesi ile eylem sonlandırılırken, ölü köpek de görevliler tarafından alındı.

'ÇOK SAĞLIKLI BİR KÖPEKTİ'

Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Yağcı, belediye ekiplerinin dün gün boyu Birlik Mahallesi ve civarında sahipsiz hayvanları topladığını belirterek, "Hayvanı kapalı kasa kamyona attılar ve Birlik Mahallesi'nde dolaşmaya devam ederken, o araçla en az 12-13 köpek topladılar. Gönüllülerin yıllardır baktığı, belediyenin üstünde hiçbir emeği olmayan, gönüllülerin kısırlaştırdığı, tedavi ettirdiği, aşıladığı, bakıp beslediği hayvanlara anestezi atmak istediler, uyuşturucu madde atmak istediler. Çok yüksek doz, arka arkaya 2-3 tane atıyorlar ve hayvanlar ellerinde ölüyor. 'Biz sahiplenelim, bir daha bu hayvanı burada görmeyeceksiniz' dediğimiz halde kesinlikle bize köpekleri vermediler. Köpeği çıkarıp özel veteriner kliniğine götürdük. 5-6 saat kadar yaşam savaşı verdi ve saat 23.30 civarında ne yazık ki kaybettik. Çok sağlıklı, çok bakımlı bir köpekti. Hayvanın ölüsünü Çankaya Belediyesi'nin önüne getirdik" diye konuştu.

Yağcı, belediye hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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