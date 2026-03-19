Ankara'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

ANKARA'da polisin helikopter desteği ile havadan gerçekleştirdiği denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde başkentte helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Trafik yoğunluğunun üst seviyeye çıktığı Ankara-Eskişehir arasındaki yolda gerçekleşen denetimlerde; sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları helikopterle havadan kontrol edildi. Hava ekipleri, emniyet kemeri takmayan, direksiyon başında telefonla konuşan ve şerit ihlali gibi kural ihlalleri yapan sürücüler tespit etti. Kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirilip, kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı. Kontrollerin bayram tatili boyunca süreceği bildirildi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı