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Ankara'da "Halk Sağlığında Kolluk Kuvvetiyle İşbirliğinin Önemi" paneli yapıldı

Ankara'da 'Halk Sağlığında Kolluk Kuvvetiyle İşbirliğinin Önemi' paneli yapıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda, "Halk Sağlığında Kolluk Kuvvetiyle İşbirliğinin Önemi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda, "Halk Sağlığında Kolluk Kuvvetiyle İşbirliğinin Önemi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen, moderatörlüğünü Avukat Muazzez Korutürk'ün yaptığı, "Halk Sağlığında Kolluk Kuvvetiyle İşbirliğinin Önemi" paneline, ZEISS Marka Koruma Uzmanı Frank Szeitszam konuşmacı olarak katıldı.

Szeitszam, güven tesisinin en önemli nokta olduğunu belirterek, stratejik yönlendirmeyle birlikte iyi bir işbirliğinin önemine işaret etti.

Kurumsal dünyada beklentilerini değiştirmek durumunda kaldığını kaydeden Szeitszam, soruşturmaların halka açılmasının büyük etkilerinin olduğunu aktardı.

Frank Szeitszam, ilk hedefin kamu güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyerek, bunun, başarının işareti olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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