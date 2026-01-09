Ankara'da geçici su kesintileri sona erdi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Başkanlığı'nın Çamlıdere Barajı'nda yürüttüğü çalışmaların tamamlandığını, kent genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintilerinin sona erdiğini açıkladı.

ABB'den yapılan açıklamada, "Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı'nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda; su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dahil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, 3'üncü platform aktif hale getirilmiş ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir" denildi.