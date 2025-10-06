Ankara'da 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi

Ak Parti Ankara İl Kadın Kolları, Gazze'deki zulme dikkati çekmek amacıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenledi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının koordinasyonunda, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında toplanan kadınlar, İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti.

"Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir. ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." ifadesini kullanan Akgül, "Biz 'yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız." diye konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerine seslendiklerini belirten Akgül, barışın kadınla mümkün olduğunu dile getirdi.

Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu tüm dünyanın öylece seyrettiğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.' İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Nehirden denize özgür Filistin."

"Sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır"

Bugün bütün kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimliğiyle burada olduklarını vurgulayan Akgül, "Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız unvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz. Vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından katılımcılar el ele kenetlenerek büyükelçilik konutu önünde sessiz çığlık zinciri oluşturdu.

Beyaz renk kıyafetler giyen ve boyunlarına kefiye bağlayan kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile "Filistin için tek yüreğiz", "Özgür Filistin", "İşgale son", "Filistin özgür olacak", "Barış kadınla mümkün" yazılı pankartlar taşıdı.

Etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Lütfiye Selva Çam, Genel Merkez MKYK üyesi Çiğdem Karaaslan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK ve MKYK üyeleri, İl Başkan Yardımcısı Yasemin Çelik, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, il teşkilatı mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Filistinli bir anne ve çocukları da katıldı.