Ankara'da Gazze Halkına Destek İçin Karikatür Sergisi Açıldı

Ankara'da, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığınca Gazze halkına destek amacıyla düzenlenen "Kanser Hücresi" adlı karikatür sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Seyit Kasım Nazımi, İranlı karikatürist Mesud Shojai Tabatabai, yabancı misyonlardan ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.

Belediye Başkanı Özarslan, İran'ın Türkiye için önem arz ettiğini dile getirerek, "Zalim İsrail'in Gazzemiz üzerinde gerçekleştirdiği saldırılar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." dedi.

Özarslan, uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı bu saldırıların binlerce masum sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını belirterek, en büyük mağdurların kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade etti.

İsrail'in orantısız güç kullanmasının Birleşmiş Milletler kararıyla sabit olan işgal altındaki topraklara yapılan ihlallerin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Özarslan, bunun sadece Filistin halkının değil, tüm insanların vicdan hesaplaşması yaşadığı bir durum olduğunu kaydetti.

Özarslan, insan hakları ve uluslararası hukuk çerçevesinde adaletin sağlanması ve bölgede kalıcı bir barışın inşa edilmesinin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, gelecek pazar günü düzenlenecek Gazze Yürüyüşüne tüm halkı davet etti.

Müsteşar Nazımi ise sanatın hakikatin dili olduğunu ve sanatçının hangi durumda olursa olsun sanatın ve hakikatin dilini kullanması gerektiğini belirterek, karikatür sanatının her yerde mevcut durumu eleştiren bir sanat olduğunu ifade etti.

Nazımi, İsrail'in cinayetlerini dünyaya göstermenin ve ifşa etmenin her sanatçının görevi olduğunu kaydederek, Tabatabai'nin geçmişte "ırkçı ve soykırımcı" kesimler tarafından tehditler aldığını anımsattı.

2025'in İran-Türkiye Kültür Yılı olduğunu belirten Nazımi, Keçiören Belediye Başkanlığına sergiye sağladıkları destekler nedeniyle teşekkür etti.

Karikatürist Tabatabai de Türkiye'deki karikatür sanatçılarıyla uzun yıllardır ilişkisi olduğunu ve bağlarının devam ettiğini anlatarak, son aylarda İsrail'in olimpiyatlara katılımıyla ilgili boykot adı altında bir karikatür yarışması düzenlediklerini, İran'dan sonra en çok katılımcının Türkiye'den olduğunu söyledi.

Tabatabai, Gazze'deki soykırımda son bir yılda 40 bini aşkın insanın öldüğünü ifade ederek, sergideki eserlerinde İsrail'in son 1 yıldaki cinayetleri üzerine çalıştığını söyledi.

Sergi, 6 Ekim saat 20.00'a kadar Estergon Kalesi'nde ziyarete açık olacak.