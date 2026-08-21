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Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 12 Tutuklama

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Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde günübirlik kiralanan evlere yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Denetimlerde 136 ev 33 kez kontrol edilirken, kayıt dışı konaklama nedeniyle 4 milyon 194 bin 79 lira ceza kesildi.

Ankara'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuş ihbarlarına yönelik oluşturulan özel soruşturma ekiplerince Etimesgut-Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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