Ankara'da Filistinli çocuklar için 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi

Ankara'da NS Eğitim Derneği tarafından Filistinli çocuklar için "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Filistinli aileler ve çocukların katılımıyla Öveçler Vadisi'nde düzenlenen şenlikte, çocuklar için şişme oyun alanları kuruldu.

Şenlikte çocuklar, Filistin bayrağı ve Türk bayrağı figürlerinin yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

AA muhabirine konuşan Dernek Koordinatörü Muradiye Göktaş, dernek olarak, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere yönelik insani yardım çalışmalarını da büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, çocuklar ve ailelerine destek olmak için öncelikli hedefleri arasında onların eğitim, gıda ve temel yaşam ihtiyaçlarına katkı sağlamak yer aldığını belirterek, "Bunun yanında, Gazze'de yaşanan insani krizden etkilenen kardeşlerimize yardım ulaştırmak için çeşitli destek kampanyaları düzenliyor ve dayanışma çalışmalarına katkı sunuyoruz." dedi.

Hem gençlerin eğitimine destek olmaya hem de ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya gayret ettiklerini söyleyen Göktaş, "Amacımız, iyiliği büyütmek, dayanışmayı güçlendirmek ve daha umut dolu bir geleceğin inşasına katkı sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Uçurtma şenliğinde Filistinli çocuklarla bir araya gelirken sadece bir uçurtma uçurmadıklarını, onların umutlarını, hayallerini ve özgür bir geleceğe olan inançlarını da gökyüzüne bıraktıklarını söyleyen Göktaş, her uçurtmanın çocukların barış içinde yaşayabileceği bir dünyanın mümkün olduğuna dair sessiz ama güçlü bir mesaj olacağına işaret etti.

Göktaş, "İnanıyoruz ki çocukların gülüşü susturulamaz, hayalleri sınırlandırılamaz. Gökyüzü nasıl herkese aitse, özgürlük de her çocuğun hakkıdır. Çünkü çocuklar savaşların değil, umutların ve yarınların sahibi olmalıdır." dedi.