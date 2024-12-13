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Ankara'da Filistin Dayanışma Eylemi: Blinken'ın Ziyareti Protesto Edildi

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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti sırasında İsrail'in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylemciler, ABD'nin politikalarını kınayan pankartlar açtı ve Blinken'ın bölgede yarattığı ölümlerden dolayı sorumlu olduğunu vurguladı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, başkente gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Cuma namazının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan platform üyeleri, "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" yazılı pankart açtı.

Araştırma Kültür Vakfı Müdürü Bahattin Mert, grup adına yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de, tarihte benzerine az rastlanan bir soykırıma şahit olunduğunu ve bunun askeri, ekonomik ve siyasi destekçisi ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"ABD'nin Afganistan, Irak, Libya ve Filistin'de sayıları milyonları geçen ölümlerin doğrudan faili" olduğunu belirten Mert, bu ziyaretten hoşnut olmadıklarını dile getirdi.

Mert, bölgede yaşanan hadiseler ışığında ABD ve İsrail'in "şer nöbetinin" de sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Suriye'de nasıl mücahitler Allah'ın yardımıyla zafere ulaşmışlarsa çok yakında Gazze'deki mücahitlerimizin de zafere erişeceklerine inanıyoruz. Nasıl ki Baas diktası son bulduysa siyonist zulüm de son bulacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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