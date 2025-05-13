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Ankara'da Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Ankara'da Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kontrolden çıkarak paletli sondaj makinesine çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki paletli sondaj makinesine çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Bağlıca Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda, Merve Ünver'in (35) kullandığı 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki paletli sondaj makinesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Ünver ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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