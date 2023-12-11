Ankara'da Eski Eşini Boğazını Keserek Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Ankara'da eski eşiyle tartışan şüpheli, taksinin içinde bıçakla boğazını keserek öldürdü. Şüpheli tutuklandı.
ANKARA'da, eski eşi M.A.'yı, taksinin içinde boğazını keserek öldüren şüpheli Emrah A., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Olay, dün Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Emrah A., eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Emrah A., yanında getirdiği bıçakla M.A.'nın boğazını keserek, öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrah A., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.