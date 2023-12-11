Ankara'da eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Minenur Ala toprağa verildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Minenur Ala'nın cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Minenur Ala'nın cenazesi toprağa verildi.
İmrahor Caddesi'nde dün öğle saatlerinde boşandığı eşi tarafından taksinin içinde boğazı kesilerek öldürülen Ala'nın cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Ala'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Ala'nın ailesi ve yakınları katıldı.