Eski damadı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Eski damadı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Güncelleme:
Ankara'da eski damadı Erkan Bartan tarafından tabancayla vurularak öldürülen 73 yaşındaki Ülker Koçak, cenaze töreniyle toprağa verildi. Olayda Erkan Bartan da hayatını kaybetti, Sevkan Koçak ağır yaralandı.

ANKARA'da eski damadı Erkan Bartan'ın (53) tabancayla vurarak öldürdüğü Ülker Koçak (73), son yolculuğuna uğurlandı.

Erkan Bartan, dün öğle saatlerinde eski eşi Sevkan Koçak'ın annesi, babası ve kızı ile birlikte yaşadığı Altındağ ilçesi Ömer Halis Demir Bulvarı'ndaki eve gitti. Bartan, tabanca ile eski eşi Sevkan Koçak ile annesi Ülker Koçak'a ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Erkan Bartan ile Ülker Koçak hayatını kaybetti, Sevkin Koçak ise ağır olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZEYİ YAKINLARI ALDI

Ülker Koçak'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Koçak'ın cenazesi, memleketi Kalecik'in Elmapınar Mahallesi'ne getirildi. Cemevinde düzenlenen cenazeye; eşi Hasan Koçak ve yakınlarının yanı sıra Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Koçak'ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

'ARKADAN VURMUŞ İKİSİNİ DE'

Hasan Koçak, "Beklenmedik bir olaydı. Diyecek bir şeyimiz kalmadı. Kızım sabah dışarı çıkacaktı. Annesi o sırada yanındaydı. Giderken pusuya yatmış. Adinin birisi işte arkadan vurmuş ikisini de. Bana da iki el ateş etti ama kurşunlar isabet etmedi. Kızımın beyninde hala kurşun var, durumu ciddi. Daha önce aralarında yaşandıysa ayrıldıktan sonra da problemler olmuş" dedi.

