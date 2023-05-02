Ankara'da eski çalışanı kadını öldüren sanığa müebbet hapis

Ankara'da, gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü eski çalışanı Dilek Ceylan'ı öldüren İdris Nesim, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nesim ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunması için sanık ve avukatına söz verdi.

Dilek Ceylan'ın bir dönem yanında çalıştığını, bu vesileyle tanıştıklarını belirten Nesim, ilerleyen süreçte aralarında duygusal ilişki başladığını, bir dönem evlilik planları yaptıklarını ancak sık sık tartıştıkları için ilişkilerini ileriye götüremediklerini, buna rağmen görüşmeye devam ettiklerini ileri sürdü.

Sanık Nesim, olay günü buluştuğu bir arkadaşının, Ceylan'ın başkalarıyla da ilişkisi olduğunu iddia etmesi üzerine, bunun doğru olup olmadığını sormak için Ceylan ile görüşmek için evine gittiğini anlattı.

Aralarında tartışma çıkması üzerine Ceylan'ı korkutmak amacıyla üzerindeki tabancayı çıkardığını iddia eden Nesim, "Tartışma esnasında başkasıyla ilişkisinin olduğunu söyledi, 'Ne var, ne olmuş bundan' deyince canım yandı. Bu nedenle kontrolümü kaybettim ve tabancayla ateş ettim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu, gerçekten pişmanım." savunmasını yaptı.

Sanık avukatının da beyanını alan mahkeme heyeti ardından kararını açıkladı. Buna göre sanık Nesim, "kasten öldürmek" suçundan müebbet, "silahlı tehditten" 2 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Hakkında takdiri indirim yapılmayan İdris Nesim'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dilek Ceylan, 1 Mayıs 2022'de Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinde İdris Nesim ile buluştu. Aralarında tartışma çıkması üzerine Nesim, Ceylan'ı silahla vurarak öldürdü.