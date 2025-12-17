Haberler

19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi

19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Yasin Özdemir, tartıştığı eşi Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Yasin Özdemir gözaltına alındı ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

  • Yasin Özdemir, eşi Sevgi Özdemir'i Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklayarak öldürdü.
  • Yasin Özdemir, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
  • Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, torunlarının velayetini almak için mücadele edeceğini belirtti.

Ankara'da Yasin Özdemir (28), tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdü. Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Reisin aile yılı idda ediyordu buymuş demekki aile yılı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
title