19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi
Ankara'da Yasin Özdemir, tartıştığı eşi Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Yasin Özdemir gözaltına alındı ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Ankara'da Yasin Özdemir (28), tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdü. Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI
Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.