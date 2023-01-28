Ankara'da emekli uzman çavuş evinde ölü bulundu

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli Uzman Çavuş T. A., evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Polatlı ilçesinde emekli Uzman Çavuş T.A.'ya ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının itfaiye yardımıyla açılmasıyla girilen evde sağlık ekipleri emekli uzman çavuş T.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemede T.A.'nın silahla başından vurulduğu belirlendi. Komşularının iddiasına göre eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan T.A.'nın son zamanlarda psikolojik olarak sorun yaşadığı ve birkaç defa eşiyle kendini ziyarete geldiği dönemlerde şiddetli tartışma yaşadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM, SORUŞTURMA SONRASI AYDINLANACAK

Eşinden ayrı yaşayan iki çocuk babası emekli Uzman Çavuş T.A.'nın komşuları, silah sesi duymadıklarını, şehir dışında bulunan kardeşinin T.A.'ya ulaşamaması nedeniyle polise haber vermesi sonucu olayın ortaya çıktığını söyledi. Savcının incelemesini tamamlamasının ardından T.A.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu adli merciler tarafından başlatılan soruşturma sonrası öğrenilecek.