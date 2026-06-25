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EGO otobüsü kazası kamerada: 1 ölü, 9 yaralı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün karıştığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün karıştığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 23 Haziran'da meydana gelen kazada, Ömer Karatay idaresindeki 06 BG 0864 plakalı ticari araç, A.Ö.Ç'nin kullandığı 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsüyle çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan EGO otobüsü, yol kenarındaki ağaca ve bir yayaya çarpmış, kazada otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, otobüste bulunan 9 kişi yaralanmıştı.

Kaza, araç içi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazanın ardından gözaltına alınan ticari aracın sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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