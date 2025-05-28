Ankara'da eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu

Ankara'da eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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