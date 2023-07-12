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Ankara'da eczacıya ilaç verip trafik kazasına neden olan sanık tahliye edildi

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Ankara'da eczacı Büşra Akdoğan'a gizlice nörolojik ilaç verip, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldukları suçlamasıyla yargılanan sanıklardan kalfa Süleyman Özçelik de tahliye edildi.

ANKARA'da eczacı Büşra Akdoğan'a gizlice nörolojik ilaç verip, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldukları suçlamasıyla yargılanan sanıklardan kalfa Süleyman Özçelik de tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuğba Sır - Güncel

Süleyman Özçelik Ankara Güncel Haberler

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