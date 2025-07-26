Ankara'da Düğün Sonrası Havai Fişek Yangını Kontrol Altına Alındı
Keçiören ilçesinde bir düğün sonrası atılan havai fişeklerden biri yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, can veya mal kaybı yaşanmadı.
Ankara'da düğün sonrası sokakta atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir sokakta düğün sonrası havai fişek atıldı.
Havai fişeklerden birinin yerde patlaması sonucu, atım yapılan alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında can veya mal kaybı olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel