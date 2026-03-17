Ankara'da aranan 103 şüpheli yakalandı

ANKARA'da emniyet ve jandarma iş birliğiyle il genelinde dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlardan aranan 103 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Jandarma Komutanlığı ortak operasyon yaptı. Ekipler, il genelinde dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlara karışıp aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 200 şüpheliye yönelik araştırmalar ve tespitler yapıldı. ARAT (Emniyet Aranan Şahıslar Timleri) ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) 495 personel, 141 ekip ile Ankara genelinde operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat, Drone Ekipleri ve Operasyon Timlerinin de katıldığı operasyonlarda 103 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı