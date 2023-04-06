Ankara'da doktor ve sekreterine yumruklu saldırı

ANKARA'da, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Doktoru Çağlar Ertuğrul ve sekreteri, hasta yakını S.K. tarafından darbedildi. Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) üyeleri, olayı hastane önünde protesto etti.

Keçiören ilçesindeki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Çağlar Ertuğrul ve sekreteri Zeynep Ekin Kaya, 3 Nisan'da bir hastanın sonucuna baktığı sırada, bekleyen başka bir hastanın yakını S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Dr. Ertuğrul ve Kaya, hafif yaralandı. 'Beyaz kod' ile olayın polise bildirilmesinin ardından S.K., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.

"2 gün önce hastanede bir hastamın sonuçlarını değerlendirirken diğer hastanın yakını birden yükseldi. Ben de ortamı sakinleştirmek, onları odadan çıkarmak istedim. Ardından dışarıda bağırışlar devam etti. 'Dangalak konuşuyor' gibi bir ifade kullandılar. Ben de 'kime diyorsun' diye sorunca, suratıma yumruk yedim. Sekreter hanım da dolayısıyla arada kaldığı için yere düştü. Şüphelilere dair şikayette bulunduk. Sürecin takipçisi olacağız. Bizler insanların sorunlarına yardımcı oluyoruz; ama bu tarz olaylar hevesimizi kırıyor."