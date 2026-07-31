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Ankara'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 24 gözaltı (2) - YENİDEN

Ankara'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 24 gözaltı (2) - YENİDEN
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ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları 'devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız' diyerek 'masraf' adı altında para topladıkları saptandı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri, ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan sonra bir süre oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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