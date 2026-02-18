Ankara'da DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 10 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki soruşturmada 4 şüpheli ve 6 firari hükümlü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları tespit edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlünün de gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği kaydedildi.