Ankara'da DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 10 gözaltı

Ankara'da yürütülen iki ayrı terör operasyonunda DEAŞ ve FETÖ bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı. 4 Irak vatandaşı DEAŞ ile ilgili, 6 kişi ise FETÖ'den aranan firari hükümlü.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki soruşturmada 4 şüpheli ve 6 firari hükümlü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları tespit edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlünün de gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Efsa Çağla Yavuz -
