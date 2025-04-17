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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah saat 05.00'te Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun yapıldığını duyurdu. Hazırlıkları 6 ay süren operasyonda 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 525 uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Narkopan-Ankara" isimli Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı. Özellikle gençlere musallat olan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ

Operasyonun hazırlıkları 6 ay sürdü. Bu süre boyunca şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. İşlenen suçlar tek tek delillendirildi. Operasyon için ise bu sabah düğmeye basıldı.

525 TORBACI GÖZALTINDA

4 bin 768 polis, 1461 ekip,40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 525 torbacı gözaltına alındı.

"UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz." dedi. Yerlikaya operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHikmet Demirci:

Baronu bulun ki önü tamamen kesilsin.

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Haber YorumlarıMustafa ŞehAde:

Siz asıl liman ve marinalardaki baronları tutuklayın, gücünüzmü yetmez yoksa ortakmı çalışırsınız, orası baya karanlık.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

baron kim -))

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Haber YorumlarıBud Spencer:

önemli olan torbacilar değil sayın bakan torbacilari toplamakla gündemi değiştirmeye ve algı yapmakla olmuyor özenle sakladığınız gizli kapılar ardında görüştüğünüz baronları ve onları sistematik yönlendiren çakalları toplasaniz yetiyor.

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Ülkeye soktukları pislikleri temizlemek icraat değildir.

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Teprikler çocuklarımız. zehirlenmesin kim olursa olsun Dibine kadar enilsin

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

toz şekerdir o :) daha önce öyle dendi :)

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Kökünü kazıyın artık şu iğrenç insanların

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Haber YorumlarıXkişi:

Torbacı yakalamışsınız alt tarafı :) Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 2013de yapıldı.

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Haber YorumlarıHaci Taştan:

Deli sorular. 1. 20 yıldır iktidarda farklı partilermi vardı. 2. 20 yıldır dev operasyonlar yapıldı tonlarca uyusturu yakalandı ama bi türlü bitmiyor. 3. Sınırlardan tonlarca uyusturuxunun gecmesi bukadar basitmi. 4. Bu nun siyasi ayağı var mı............. 5. Yurt dısında cıkan haberler ucaga uyusturuxu tuzunden ol konması olayı falan dogrumu. Sonuç hiç virsey degişmez sadece reklam. Satan aynı, alan aynı, naklıyeci aynı tarihler ve zamanlar farklı

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