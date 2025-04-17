Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Narkopan-Ankara" isimli Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı. Özellikle gençlere musallat olan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ

Operasyonun hazırlıkları 6 ay sürdü. Bu süre boyunca şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. İşlenen suçlar tek tek delillendirildi. Operasyon için ise bu sabah düğmeye basıldı.

525 TORBACI GÖZALTINDA

4 bin 768 polis, 1461 ekip,40 özel eğitimli dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destek unsurlarının katıldığı operasyonda 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 525 torbacı gözaltına alındı.

"UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz." dedi. Yerlikaya operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.