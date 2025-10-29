Ankara'da Cumhuriyet Bayramı İçin Fener Alayı Düzenlendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına ABB Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, Atatürk Bulvarı'ndan geçerek Birinci Meclis önünde sona erdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Kızılay'daki Mareşal Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşe, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, ABB zabıta ve itfaiye ekipleri, seğmenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyan kortej, Atatürk Bulvarı'ndan marşlar ve sloganlar eşliğinde Birinci Meclise yürüdü.
Fener alayı, Birinci Meclisin önünde sona erdi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel