Ankara'da 3 katlı bina çökme tehlikesiyle tahliye edildi

Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yılmazlar Apartmanı'ndaki taşıyıcı kolonlarda meydana gelen kısmi çökme nedeniyle bina tahliye edildi. Olay sonrası güvenlik önlemleri alındı ve incelemeler sürüyor.

ANKARA'da, kolonlarında hasar tespit edilen 3 katlı bina, çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1118'inci Sokak'ta bulunan Yılmazlar Apartmanı'nın iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde durumu fark eden apartmandakiler, polise ihbarda bulundu. Adrese polisle birlikte itfaiye, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapıldı ve çökme tehlikesine karşı tahliye kararı alındı. Evlerinden çıkan kişiler, yakınlarının yanına sığındı. Binanın kapısı mühürlenirken, çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
