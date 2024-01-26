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Ankara'da Çocuk İstismarı İçerikli Paylaşımlara Operasyon: 35 Gözaltı

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Ankara merkezli 20 ilde, sosyal medyadan çocukların cinsel istismarıyla ilgili ürettiği içerikleri paylaştığı ileri sürülen 37 şüpheliden 35'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Ankara merkezli 20 ilde, sosyal medyadan çocukların cinsel istismarıyla ilgili ürettiği içerikleri paylaştığı ileri sürülen 37 şüphelinden 35'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan S.K'nin cep telefonundaki incelemede, çocuklara ait istismar içeriğine rastlanılması ve şüphelinin sohbet uygulamalarındaki gruplarda aktif olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bir sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair tespit üzerine bu gruplarda aktif olarak bulunan 37 şüpheliye yönelik gözaltı işlemi başlatıldı.

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Ankara Gözaltı Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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