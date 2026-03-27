Ankara'da "cinsel birliktelik" vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında internetten 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin mağdurlara cinsel birliktelik izlenimi vererek para temin ettikleri ve mağdurları zorla darbettiği tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, internet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren kadınlarla irtibata geçen erkeklerin, belirlenen adreslere gittiklerinde, şüphelilerin birlikte hareket ettikleri kişilerce silah gösterilerek darbedildiği, para ve değerli eşyalarının zorla alındığı, bu suretle "yağma" suçunun işlendiği tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, mağdurlara cinsel birliktelik yaşayacakları izlenimi vererek hileli davranışlarla para temin ettikleri ve bu yolla "dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.

Teknik takip ve dinleme sonucu 20 olaya karışan 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15'i tutuklama, 8'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, suça sürüklenen çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
