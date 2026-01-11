Haberler

Ankara'da 101 Aranan Şüpheli ve Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 101 kişiyi düzenlediği operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti. Operasyonlar sırasında, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan aranan firariler dikkat çekti.

ANKARA'da çeşitli suçlardan aranan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 kişi, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Timleri (ARAT), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama İlamat Bürosu talimatıyla kentte aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, suçlarından aranan ve firari hükümlü 101 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda, dolaba, yatağa ve çatıya saklanan şüpheliler kameraya yansıdı. Operasyonlarda; dolandırıcılık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2023 yılından beri aranan M.B.A., hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 20 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y. O. ile yağma suçundan 20 yıl hapis cezası olan ve 29 suç kaydı bulunan M.K. saklandıkları yerlerde yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
