Ankara'da Çatı Katında Kaçak Yapı İddiası

'KAÇAK KAT' İDDİASI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangına ilişkin 5'inci katta oturan ailesini ziyarete gelen İpek Boğaz, çatı katına kaçak kat çıkıldığını iddia ederek, "Annem ve babam 5'inci katta oturuyorlar. Yangından dolayı etkilendiler. Yangının çıktığı yerde normalin dışında bir sürü malzeme bulunuyordu. Birkaç defa belediyeye şikayet ettik. 7 katlı binanın üzerine yapı çıktıkları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na şikayet ettik. Yangının çıktığı yer, kaçak yapı" dedi.