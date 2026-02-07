Ankara'da çalıntı araçlarla 8 ayrı olaya karışan 2 şüpheli yakalandı

ANKARA'DA çaldıkları araçlara, çalıntı plaka takarak 8 ayrı olaya karışan 2 şüpheli yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çaldıkları araçları, çalıntı plaka takarak kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu şüphelilerin, farklı tarihlerde çeşitli ilçelerden çaldıkları araçlara, çalıntı plakalar takarak Ankara'da 8 ayrı suça karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı araçlar ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Ankara,