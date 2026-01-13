Haberler

Evinde boğulan Esra, Çankırı'da toprağa verildi
Ankara'da evinde boğularak öldürülen 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından gözaltına alınan sevgilisi ve annesi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, olay anında yaşananlar hakkında savunma yaptı.

ANKARA'da evinde boğularak öldürülen Esra Muratoğlu (28), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan K. (34) ve kendi annesi Çilem Y. (48), adliyeye sevk edildi.

Esra Muratoğlu, dün sabah, annesi Çilem Y. ile birlikte yaşadıkları evde annesi ve Orhan K. ile tartıştı. Muratoğlu, tartışma sırasında boğuldu. Olay sonrası Çilem Y. ile Orhan K. gözaltına alındı. Esra Muratoğlu'nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Muratoğlu'nun Kurşunlu ilçesi Sumucak köyündeki cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. Yakınları Muratoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Devlet korumasında 3 çocuğu olan Esra Muratoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

'BIÇAKLA ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ'

Şüpheliler Çilem Y. ve Orhan K. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerinde, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
