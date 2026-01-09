Haberler

Bilge Yazarlar Projesi gençleri edebiyatla buluşturmaya devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilen 'Bilge Yazarlar Projesi', gençlerin yazarlık becerilerini geliştirmeyi ve yeni edebi isimler kazandırmayı amaçlıyor. Proje, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle yürütülmekte olup, öğrencilere yazma teknikleri ve edebi yaratım konusunda ücretsiz eğitimler sunuluyor.

Ankara'da lise öğrencilerini yazarlık yolculuğuna hazırlayan ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmayı hedefleyen "Bilge Yazarlar Projesi" devam ediyor.

Türkiye Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği himayesinde 2021 yılında hayata geçirilen projede, lise öğrencileri deneme, hikaye, roman ve şiir türlerinde eğitim alarak "yazar adayı" olarak yetişiyor.

Gençler, "Tohum", "Filiz" ve "Fidan" olarak adlandırılan aşamalardan geçerek edebiyat dünyasına ilk adımlarını atıyor.

Projede, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle gençlere deneme, hikaye, roman ve şiir dallarında teorik ve uygulamalı yazarlık eğitimi sunuluyor.

Tamamen ücretsiz sunulan bu eğitimlerde gençler karakter oluşturma, metin kurgu teknikleri ve dil bilgisi estetiği gibi konularda kapsamlı dersler alıyor. Projenin en somut başarısı ise eğitim sonunda ortaya çıkıyor. Atölye sürecini başarıyla tamamlayan gençlerin eserleri, titiz bir editörlük sürecinin ardından kitaplaştırılarak yayımlanıyor.

"Sadece yazarlık atölyesi değil, bir kültür köprüsü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Valisi Vasip Şahin, projeyle gençlerin düşünce dünyasını geliştirmeyi ve edebiyat geleneğini geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirterek "Bilge Yazarlar Projesi, bugün 5'inci yılında meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu proje, sadece bir yazarlık atölyesi değil; lise çağındaki gençlerimizin ruh dünyasına dokunan, onlara kendilerini ifade etme özgürlüğü tanıyan bir kültür köprüsüdür." değerlendirmesinde bulundu.

TYB Genel Başkanı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise projenin, gençlerin medeniyet tasavvurunu kalemleriyle yarınlara taşıması adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak "Gençlerimizin edebiyatın her alanında usta yazarlarla buluşarak kendi seslerini bulmalarına rehberlik etmekten büyük bir gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı

Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı