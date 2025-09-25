Haberler

Ankara'da Beton Mikserinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Ankara'da Beton Mikserinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Etimesgut'ta, taksiden inip karşıya geçmeye çalışan yayaya beton mikseri çarptı. Kaza sonrasında yaya yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.

ANKARA'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Etimesgut ilçesi 2473'üncü Cadde'de meydana geldi. Trafik ışıklarında duran taksiden inen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinin önünden karşıya geçmek istedi. Bu sırada sürücüsünün hareket ettirdiği beton mikseri, yayaya çarptı. Beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti. Mikserin sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hayatının kaybeden kişinin trafik ışıklarında taksiden indiği ve sonrasında karşıya geçerken beton mikserinin hareket ettiği yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
