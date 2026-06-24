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Hastaneden birliğine dönerken kazada öldü

Hastaneden birliğine dönerken kazada öldü
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Ankara'da EGO otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, hastaneden birliğine dönen 20 yaşındaki asker Hamza Efe Doğan hayatını kaybetti. 9 kişi yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

ANKARA'da belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin, başkentte vatani görevini yapan ve hastaneden birliğine dönen Hamza Efe Doğan (20) olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. idaresindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir" denildi.

CENAZESİ İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Kazada ölen kişinin bulvar üzerindeki 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce Ankara'ya gelen Doğan'ın öğle saatlerinde hastaneye gittiği, tekrar birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptığı belirtildi. İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan Doğan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Maltepe Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Maltepe Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan kazayla ilgili hafif ticari araç sürücüsü Ö.K., gözaltına alındı. Ö.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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