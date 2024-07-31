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Ankara'da Bedirhan Şener, Anneannesini Tabancayla Vurarak Öldürdü

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Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli Şener, polis tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'da, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli Şener, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin destek istemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Bu sırada Bedirhan Şener'in tabancasını ateşlemesi sonucu anneannesi Çetiner, vuruldu.  Bedirhan Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Leyla Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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