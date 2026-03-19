Jandarmadan bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi

Başkentte Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında, jandarma sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Trafik Daire Başkanlığı ile Havacılık Komutanlığı ekiplerince, Ankara'da Ramazan Bayramı tatili kapsamındaki trafik denetimlerine arife gününde de devam edildi.

Yerdeki ekiplere havadan helikopterle destek sağlanırken, tespit edilen olumsuz durumlara anında müdahale edildi.

Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarda henüz aşırı yoğunluk olmadığı gözlemlenirken, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

13-23 Mart tarihleri arasında yurt genelindeki denetimlerde 22 bin 150 jandarma personeli görev alacak.

Denetimlerle ilgili Jandarma Trafik Denetleme Şube Müdürü Albay İsmet Kürşat Karademir, JGK Trafik İzleme ve Yönetim Merkezinde (TİYÖM) açıklamalarda bulundu.

Denetimlerin 11 gün süreceğini aktaran Albay Karademir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim yılı 2. yarıyıl ara tatili aynı döneme denk gelmiştir. Bu sebeple seyahat edecek vatandaş ve araç sayılarında artış olacağını değerlendirdik. Bu kapsamda tatil öncesi ve sonrası olmak üzere trafik tedbirlerini 13-23 Mart tarihleri arasında toplam 11 gün olarak planladık. Son 6 senenin bayram tatillerini incelediğimizde, günlük ortalama kaza sayısının 658 olduğunu gördük. 2024 ve 2025 yılları bayram tatillerinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına baktığımız zaman ise toplamda 629 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Maalesef günde ortalama 20 vatandaşımız sevenlerinin yanından ayrıldı."

"Trafikte olduğunuz sürece herkese karşı sorumluluğunuz vardır"

Yurt genelinde 22 binden fazla personelin görev yapacağını söyleyen Albay Karademir, şunları kaydetti:

"Önceki bayram tatillerinde meydana gelen kazaların oluş nedenlerini incelediğimizde en çok karşımıza çıkan ihlaller, hız, şerit izleme ve değiştirme geçiş önceliğine uymama, arkadan çarpma, dönüş kurallarına riayet etmeme ve kırmızı ışık ihlalidir. Trafikte olduğunuz sürece herkese karşı sorumluluğunuz vardır. Çünkü kurallar ihlal edildiğinde riske atılan sadece kendi canınız değildir. Bu kapsamda jandarma olarak bizler gece ve gündüz yollarda olacağız. İçişleri Bakanımızın talimatı ile bayram tatili süresince trafik tedbirlerinde toplam 22 bin 150 jandarma görevlendirilmişti. Trafik yoğunluğunun izlenmesi ve havadan trafik denetimleri için ülke genelinde 3 bin 722 hava aracı görevlendirmesi yapıldı. Yine bu kapsamda, sadece vatandaşlarımızı değil, kendi personelimizi de denetlemek için sıralı amirler ve jandarma müfettişlerinden oluşan 50 heyet görevlendirildi."

Sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunan Karademir, "Biz de vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmeleri için tatilin öncesini ve sonrasını da kapsayacak şekilde tatil süresince görevimizin başında olacağız. Özellikle tekrar altını çizmek isterim ki amacımız ceza kesmek değil, sizlerin can güvenliğini sağlamaktır. Bayramlar aile bireylerinin bir araya geldiği mutlu ve huzurlu günlerdir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım." diye konuştu.