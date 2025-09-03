Haberler

Ankara'da Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı 6 Eylül'de Açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nin 6 Eylül'de ziyarete açılacağını duyurdu. Park, çocuklar için eğlenceli ve öğretici alanlar sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nin 6 Eylül'de ziyarete açılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, parka ilişkin, "Doğayla iç içe, çocuklarımız için eğlenceli ve öğretici alanlar, yüzlerce hayvan türü, oyun parkurları, mesire alanları ve daha niceleriyle Ankaralıları bekliyor." ifadesini kullandı.

Yavaş, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nin 6 Eylül'de saat 14.00'te halka açılacağını, resmi açılışın ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacağını belirtti.

Ankaralıları çocuklar için modern, güvenli ve doğa dostu bir yaşam alanı olarak tasarlanan parkın açılışına davet eden Yavaş, "Gelin, çocuklarımızla birlikte hem öğrenelim hem eğlenelim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını geleceğe birlikte taşıyalım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
