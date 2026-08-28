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Polatlı'da iki ayrı kaza: Biri asansör boşluğuna, biri çukura düştü

Polatlı'da iki ayrı kaza: Biri asansör boşluğuna, biri çukura düştü
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 16 yaşındaki A.Ç.K. asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Ayrıca Türkmenistan uyruklu Meret Bayramov (44) bilinmeyen bir nedenle çukura düştü. Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı, Bayramov'un hayati tehlikesi bulunuyor. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde A.Ç.K. (16), binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlık Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç.K., henüz belirlenemeyen nedenle binanın asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. A.Ç.K., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralandığı belirlenen çocuk, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.K., Polatlı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇUKURA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

Öte yandan, Oğuzlar Mahallesi'nde meydana gelen diğer olayda ise Türkmenistan uyruklu Meret Bayramov (44), henüz bilinmeyen bir nedenle çukura düştü. Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Bayramov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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