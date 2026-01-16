Haberler

Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı

Ankara'da, son bir haftada emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda 1067 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan ceza almış olanlar da bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Ocak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 452 ve ifadeye yönelik aranan 538 olmak üzere 1067 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
