Ankara'da alışveriş merkezinde bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı, 3 çocuk gözlem altında
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, 18 yaşından küçük iki grup arasında kız arkadaş meselesi yüzünden çıkan kavgada M.E.B. bıçakla yaralandı. Olayla ilgili üç suça sürüklenen çocuk yakalandı.

ANKARA'da bir alışveriş merkezinde 18 yaşından küçük iki grup arasında kız arkadaş meselesi yüzünden çıkan kavgada M.E.B., bıçakla yaralandı. Olayla ilgili suça sürüklenen çocuklar D.Ç., M.U. ve Ö.F.D. yakalandı. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 18.15 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük 2 grup arasında kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kesici aletin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında suça sürüklenen çocuk D.Ç., kesici aletle M.E.B.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Darp ve kesici alet sebebiyle yaralanan M.E.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. AVM'de endişe yaralan olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri, kesici aletle M.E.B.'ye saldıran D.Ç. ve olaya karıştığı belirlenen M.U. ile Ö.F.D. isimli suça sürüklenen çocukları yakaladı. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olaya karışan 3 suça sürüklenen çocuk emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

