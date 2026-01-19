Haberler

Ankara'da 1 çocuğun bıçakla yaralandığı kavgada gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı

Ankara'da 1 çocuğun bıçakla yaralandığı kavgada gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kız arkadaş meselesi yüzünden çıkan kavgada M.E.B. yaralandı. Olayla ilgili iki çocuk tutuklandı, bir çocuk ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA'da bir alışveriş merkezinde M.E.B.'nin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan D.Ç. ve Ö.F.D. isimli çocuklar tutuklandı, M.U. isimli çocuk ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük 2 grup arasında 'kız arkadaş' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kesici aletin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında D.Ç., kesici aletle M.E.B.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Darp ve kesici alet sebebiyle yaralanan M.E.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. AVM'de endişe yaratan olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Polis ekipleri, kesici aletle M.E.B.'ye saldıran D.Ç. ve olaya karıştığı belirlenen M.U. ile Ö.F.D. isimli çocukları yakaladı. Olaya karışan 3 çocuk emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. D.Ç. ve Ö.F.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.U. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

11 yıllık sırrı kurulan özel ekip çözdü! Şüphelilerin hepsi akraba
Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ın sağlık durumu ciddi: Ameliyat olacak

Taraftarlar üzgün! Ameliyat olacak
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

11 yıllık sırrı kurulan özel ekip çözdü! Şüphelilerin hepsi akraba
90+24'te kaçırdığı penaltıyla tüm dünyada gündem olan Brahim Diaz suskunluğunu bozdu

90+24'te kaçırdığı penaltı sonrası suskunluğunu bozdu
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

Dronu görünce hepsi sağa sola kaçmaya başladı