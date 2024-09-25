Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çocukların kavgası, iki aile arasında bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Baba Mustafa Arslan (45) hayatını kaybederken, oğlu M.N.A. (13) yaralandı. Olayda Abdülbaki Işık (19) gözaltına alındı.

ANKARA'da çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışmada bıçaklanan Mustafa Arslan (45) hayatını kaybetti, oğlu M.N.A. (13) ise yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 485'inci Sokak'ta meydana geldi. M.N.A.ile aynı yaştaki arkadaşı kavga etti. M.N.A., durumu babası Mustafa Arslan'a anlattı. Baba Arslan, oğlunu yanına alarak, kavga ettiği arkadaşının evine gitti. İki ailenin tarafları arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Arslan ve oğlu M.N.A., Abdülbaki Işık (19) tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı M.N.A. Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Mustafa Arslan Yenimahalle Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Ankara Kavga Hukuk Baba Suç

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25-26 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Eylül Etimesgut, Sincan, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 25 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });